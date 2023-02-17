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Marvel отложила премьеру фильма «Марвелы» почти на четыре месяца

Marvel отложила премьеру фильма «Марвелы» почти на четыре месяца
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Marvel внезапно решила перенести фильм «Марвелы» — один из своих крупнейших блокбастеров в этом году. Теперь премьера ленты состоится 10 ноября, хотя изначальной датой значился конец июля. Картина выйдет позже второго сезона «Локи» и «Секретного вторжения».

Вместе с переносом «Марвелов» авторы показали первый постер с главными героинями: Кэрол Дэнверс («Капитан Марвел»), Камала Хан («Мисс Марвел») и Моника Рамбо («Ванда/Вижн»).

Первый постер фильма «Марвелы»

Фото: Marvel

Вполне возможно, перенос картины связан в том числе с уходом Marvel от «бесконечного потока любого контента» к созданию «значимых проектов». Ранее из-за этого киностудия объявила о выходе лишь двух собственных сериалов в 2023 году: остальные либо отправятся на следующий год, либо их продолжение отменят.

К тому же перенос лишь пойдёт на пользу фильму «Марвелы»: у авторов будут дополнительные три месяца на создание спецэффектов и монтаж.

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