Скоро выйдет четвёртый сезон Battlefield 2042 — игроки впервые в него верят

Слухи подтвердились — четвёртый сезон Battlefield 2042 стартует 28 февраля. Он называется «Последние минуты», издатель поделился его подробным геймплейным трейлером.

Новость по теме Источник: четвёртый сезон в Battlefield 2042 стартует в конце февраля

Трейлер четвёртого сезона Battlefield 2042

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

С выходом сезона в Battlefield 2042 появится специалист класса «разведчик» Камила Бласка. Она закрыла ростер бойцов шутера — в будущем в игру будут добавлять только новые карты, режимы, оружие и другой контент.

В новом сезоне авторы также добавят новую карту Flashpoint (Южная Африка) и несколько новых видов оружия. Например, винтовку RM68, пистолет-пулемёт AC9, пулемёт RPT-31 и дробовик Super 500. Кроме того, из режима Portal в основную игру перенесут СВД и пулемёт Type-88.

Многие игроки с нетерпением ждут четвёртый сезон. Они отмечают, что шутер проделал большой путь и теперь он более чем хорош.