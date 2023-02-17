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Скоро выйдет четвёртый сезон Battlefield 2042 — игроки впервые в него верят

Скоро выйдет четвёртый сезон Battlefield 2042 — игроки впервые в него верят
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Слухи подтвердились — четвёртый сезон Battlefield 2042 стартует 28 февраля. Он называется «Последние минуты», издатель поделился его подробным геймплейным трейлером.

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Источник: четвёртый сезон в Battlefield 2042 стартует в конце февраля

Трейлер четвёртого сезона Battlefield 2042

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

С выходом сезона в Battlefield 2042 появится специалист класса «разведчик» Камила Бласка. Она закрыла ростер бойцов шутера — в будущем в игру будут добавлять только новые карты, режимы, оружие и другой контент.

В новом сезоне авторы также добавят новую карту Flashpoint (Южная Африка) и несколько новых видов оружия. Например, винтовку RM68, пистолет-пулемёт AC9, пулемёт RPT-31 и дробовик Super 500. Кроме того, из режима Portal в основную игру перенесут СВД и пулемёт Type-88.

Многие игроки с нетерпением ждут четвёртый сезон. Они отмечают, что шутер проделал большой путь и теперь он более чем хорош.

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