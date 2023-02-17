Atomic Heart рекламируют через стримеров Dota 2

Известный комментатор и аналитик Dota 2 Ярослав NS Кузнецов сообщил, что на его канале пройдёт ивент-презентация перед релизом Atomic Heart.
В анонсе отмечается, что Ярослав вместе с гостями познакомится с персонажами новой игры, а также «пройдёт полный цикл испытаний на ловкость, сообразительность, физическую подготовку и эрудицию».
Зрители стрима смогут выбрать стримера, который лучше других справится с задачами от разработчиков и первым сыграет в Atomic Heart в прямом эфире.
Фото: Telegram «Фишки онлайн»
Примечательно, что среди приглашённых гостей не так много игровых стримеров. Например, сам Ярослав по большей части комментирует матчи Dota 2, Recrent стримит соревновательные шутеры, а Frametamer проводит трансляции в разделе «Общение».
В ивенте также примут участие Дмитрий Ликс, guit88man, Snailkick, Вика Картер и des0ut. Трансляция события начнётся 20 февраля в 13:30 на Twitch-канале NS.
- 17 февраля 2023
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