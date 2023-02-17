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Слух: Ubisoft привезёт на E3 новые Assassin’s Creed, игру по «Аватару» и другие проекты

Слух: Ubisoft привезёт на E3 новые Assassin’s Creed, игру по «Аватару» и другие проекты
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Известный журналист и инсайдер Том Хендерсон раскрыл список игр, которые Ubisoft презентует на выставке E3 2023. Хотя есть вероятность, что в этом году ивент могут отменить.

По данным Хендерсона, на мероприятии издатель покажет Assassin’s Creed Mirage, Skull & Bones и ещё семь игр.

Игры Ubisoft, которые покажут на выставке E3 2023

  • Just Dance 2024.
  • Assassin’s Creed Mirage.
  • Assassinʼs Creed Nexus.
  • The Division: Heartland.
  • XDefiant.
  • Avatar: Frontiers of Pandora.
  • Skull & Bones (есть вероятность, что покажут улучшенную версию).
  • The Crew Motorfest.
  • Mario + Rabbids: Sparks of Hope — второе дополнение игры.
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Хендерсон отметил, что теперь Ubisoft будет объявлять даты релиза своих проектов более осторожно. А Beyond Good and Evil 2, ремейк Splinter Cell, новое приключение по «Звёздным войнам» от студии Massive, а также Far Cry 7 на выставке точно не покажут. За исключением сиквела Beyond Good и Evil, все эти проекты находятся на очень ранней стадии разработки.

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