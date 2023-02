Слух: Ubisoft привезёт на E3 новые Assassin’s Creed, игру по «Аватару» и другие проекты

Известный журналист и инсайдер Том Хендерсон раскрыл список игр, которые Ubisoft презентует на выставке E3 2023. Хотя есть вероятность, что в этом году ивент могут отменить.

По данным Хендерсона, на мероприятии издатель покажет Assassin’s Creed Mirage, Skull & Bones и ещё семь игр.

Игры Ubisoft, которые покажут на выставке E3 2023

Just Dance 2024.

Assassin’s Creed Mirage.

Assassinʼs Creed Nexus.

The Division: Heartland.

XDefiant.

Avatar: Frontiers of Pandora.

Skull & Bones (есть вероятность, что покажут улучшенную версию).

The Crew Motorfest.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope — второе дополнение игры.

Хендерсон отметил, что теперь Ubisoft будет объявлять даты релиза своих проектов более осторожно. А Beyond Good and Evil 2, ремейк Splinter Cell, новое приключение по «Звёздным войнам» от студии Massive, а также Far Cry 7 на выставке точно не покажут. За исключением сиквела Beyond Good и Evil, все эти проекты находятся на очень ранней стадии разработки.