Слух: Ubisoft привезёт на E3 новые Assassin’s Creed, игру по «Аватару» и другие проекты
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Известный журналист и инсайдер Том Хендерсон раскрыл список игр, которые Ubisoft презентует на выставке E3 2023. Хотя есть вероятность, что в этом году ивент могут отменить.
По данным Хендерсона, на мероприятии издатель покажет Assassin’s Creed Mirage, Skull & Bones и ещё семь игр.
Игры Ubisoft, которые покажут на выставке E3 2023
- Just Dance 2024.
- Assassin’s Creed Mirage.
- Assassinʼs Creed Nexus.
- The Division: Heartland.
- XDefiant.
- Avatar: Frontiers of Pandora.
- Skull & Bones (есть вероятность, что покажут улучшенную версию).
- The Crew Motorfest.
- Mario + Rabbids: Sparks of Hope — второе дополнение игры.
Хендерсон отметил, что теперь Ubisoft будет объявлять даты релиза своих проектов более осторожно. А Beyond Good and Evil 2, ремейк Splinter Cell, новое приключение по «Звёздным войнам» от студии Massive, а также Far Cry 7 на выставке точно не покажут. За исключением сиквела Beyond Good и Evil, все эти проекты находятся на очень ранней стадии разработки.
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