Дженна Ортега сыграет в романтической драме «Зима, весна, лето или осень»

Оказалось, что в этом году, помимо «Крика 6», выйдет ещё один яркий фильм с Дженной Ортегой. Звезда сериала «Уэнсдей» сыграет одну из главных ролей в картине «Зима, весна, лето или осень» — это романтическая комедия с элементами драмы.

История ленты крутится вокруг двух подростков с очень разными характерами. По сюжету они случайно встречаются зимой в выпускной год. Проведя четыре дня вместе, они влюбляются.

Вместе с Ортегой в фильме снимаются Перси Хайнс Уайт («Ночь в музее: Секрет гробницы»), Адам Майкл Родригес («Супер Майк»), и звезда сериала «Ривердейл» Марисоль Николс. Она сыграет властную мать героини Дженны, которая стремится устроить свою единственную дочь в Гарвард. А Родригесу доверили роль её отца.

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Премьера ленты должна состояться в этом году.