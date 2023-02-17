Дженна Ортега сыграет в романтической драме «Зима, весна, лето или осень»

Оказалось, что в этом году, помимо «Крика 6», выйдет ещё один яркий фильм с Дженной Ортегой. Звезда сериала «Уэнсдей» сыграет одну из главных ролей в картине «Зима, весна, лето или осень» — это романтическая комедия с элементами драмы.
История ленты крутится вокруг двух подростков с очень разными характерами. По сюжету они случайно встречаются зимой в выпускной год. Проведя четыре дня вместе, они влюбляются.
Вместе с Ортегой в фильме снимаются Перси Хайнс Уайт («Ночь в музее: Секрет гробницы»), Адам Майкл Родригес («Супер Майк»), и звезда сериала «Ривердейл» Марисоль Николс. Она сыграет властную мать героини Дженны, которая стремится устроить свою единственную дочь в Гарвард. А Родригесу доверили роль её отца.
Премьера ленты должна состояться в этом году.
- 17 февраля 2023
-
22:40
-
22:26
-
21:44
-
21:14
-
21:12
-
20:56
-
20:43
-
20:25
-
19:46
-
19:15
-
18:47
-
18:02
-
17:30
-
17:12
-
17:10
-
16:56
-
16:36
-
16:10
-
15:50
-
15:38
-
15:25
-
15:02
-
14:55
-
14:35
-
14:02
-
13:56
-
13:30
-
13:13
-
13:05
-
12:47
-
12:08
-
12:02
-
11:31
-
11:02
-
10:35