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Российские BetBoom и HellRaisers попали в одну группу на The Lima Major 2023 по Dota 2

Российские BetBoom и HellRaisers попали в одну группу на The Lima Major 2023 по Dota 2
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Организаторы глобального турнира The Lima Major 2023 по Dota 2 провели жеребьёвку группового этапа мэйджор-турнира в Перу.

18 коллективов были разделены на две подгруппы. В каждой пройдёт круговой турнир, каждая команда сыграет против каждой матч в формате best-of-2 (две игры). Все встречи запланированы на 22–26 февраля.

В плей-офф пройдут по шесть лучших команд — по четыре пройдут в верхнюю сетку и получат шанс на одно поражение, пятое и шестое место каждой группы отправится в нижнюю сетку. Три худших представителя из каждой группы покинут мэйджор в Лиме.

Группа А:

  • Execration (Филиппины);
  • Gaimin Gladiators (Европа);
  • TSM (Северная Америка);
  • Evil Geniuses (Перу);
  • PSG.LGD (Китай);
  • Team Spirit (Россия);
  • Talon Esports (Юго-Восточная Азия);
  • Tundra Esports (Европа);
  • EHOME (Китай).

Группа B:

  • Geek Slate (Филиппины);
  • Team Liquid (Швеция);
  • Shopify Rebellion (Северная Америка);
  • beastcoast (Перу);
  • Team Aster (Китай);
  • BetBoom Team (Россия);
  • HellRaisers (Россия);
  • Entity (Европа);
  • Knigthts (Китай).

The Lima Major 2023 — первый глобальный чемпионат серии Dota Pro Circuit 2023. Призёры региональных лиг разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс. и рейтинговые очки, необходимые для участия в чемпионате мира The International 2023.

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