Российские BetBoom и HellRaisers попали в одну группу на The Lima Major 2023 по Dota 2

Организаторы глобального турнира The Lima Major 2023 по Dota 2 провели жеребьёвку группового этапа мэйджор-турнира в Перу.

18 коллективов были разделены на две подгруппы. В каждой пройдёт круговой турнир, каждая команда сыграет против каждой матч в формате best-of-2 (две игры). Все встречи запланированы на 22–26 февраля.

В плей-офф пройдут по шесть лучших команд — по четыре пройдут в верхнюю сетку и получат шанс на одно поражение, пятое и шестое место каждой группы отправится в нижнюю сетку. Три худших представителя из каждой группы покинут мэйджор в Лиме.

Группа А:

Execration (Филиппины);

Gaimin Gladiators (Европа);

TSM (Северная Америка);

Evil Geniuses (Перу);

PSG.LGD (Китай);

Team Spirit (Россия);

Talon Esports (Юго-Восточная Азия);

Tundra Esports (Европа);

EHOME (Китай).

Группа B:

Geek Slate (Филиппины);

Team Liquid (Швеция);

Shopify Rebellion (Северная Америка);

beastcoast (Перу);

Team Aster (Китай);

BetBoom Team (Россия);

HellRaisers (Россия);

Entity (Европа);

Knigthts (Китай).

The Lima Major 2023 — первый глобальный чемпионат серии Dota Pro Circuit 2023. Призёры региональных лиг разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс. и рейтинговые очки, необходимые для участия в чемпионате мира The International 2023.