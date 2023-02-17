Российские BetBoom и HellRaisers попали в одну группу на The Lima Major 2023 по Dota 2

Организаторы глобального турнира The Lima Major 2023 по Dota 2 провели жеребьёвку группового этапа мэйджор-турнира в Перу.
18 коллективов были разделены на две подгруппы. В каждой пройдёт круговой турнир, каждая команда сыграет против каждой матч в формате best-of-2 (две игры). Все встречи запланированы на 22–26 февраля.
В плей-офф пройдут по шесть лучших команд — по четыре пройдут в верхнюю сетку и получат шанс на одно поражение, пятое и шестое место каждой группы отправится в нижнюю сетку. Три худших представителя из каждой группы покинут мэйджор в Лиме.
Группа А:
- Execration (Филиппины);
- Gaimin Gladiators (Европа);
- TSM (Северная Америка);
- Evil Geniuses (Перу);
- PSG.LGD (Китай);
- Team Spirit (Россия);
- Talon Esports (Юго-Восточная Азия);
- Tundra Esports (Европа);
- EHOME (Китай).
Группа B:
- Geek Slate (Филиппины);
- Team Liquid (Швеция);
- Shopify Rebellion (Северная Америка);
- beastcoast (Перу);
- Team Aster (Китай);
- BetBoom Team (Россия);
- HellRaisers (Россия);
- Entity (Европа);
- Knigthts (Китай).
The Lima Major 2023 — первый глобальный чемпионат серии Dota Pro Circuit 2023. Призёры региональных лиг разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс. и рейтинговые очки, необходимые для участия в чемпионате мира The International 2023.
- 17 февраля 2023
-
22:40
-
22:26
-
21:44
-
21:14
-
21:12
-
20:56
-
20:43
-
20:25
-
19:46
-
19:15
-
18:47
-
18:02
-
17:30
-
17:12
-
17:10
-
16:56
-
16:36
-
16:10
-
15:50
-
15:38
-
15:25
-
15:02
-
14:55
-
14:35
-
14:02
-
13:56
-
13:30
-
13:13
-
13:05
-
12:47
-
12:08
-
12:02
-
11:31
-
11:02
-
10:35