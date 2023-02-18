Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для Hogwarts Legacy пока не планируют выпускать дополнения

Для Hogwarts Legacy пока не планируют выпускать дополнения
Комментарии

Hogwarts Legacy в ближайшее время не получит каких-либо дополнений. Об этом рассказал геймдиректор приключения Алан Тью. Пока точно неизвестно, планируются ли DLC в будущем. Но сейчас команда ничего подобного не делает.

Мы были полностью заняты выпуском основной игры. Поэтому сейчас планов на DLC нет.

Hogwarts Legacy моментально стала хитом, который точно украсило бы несколько дополнений. При этом Avalanche Software не сидит без дела — разработчики недавно выпустили патч, который повышает производительность и исправляет ряд ошибок.

Релиз Hogwarts Legacy состоялся 10 февраля. Новая ролевая игра по вселенной «Гарри Поттера» показала отличный старт, побив несколько рекордов — за три дня она успела войти в топ-10 по онлайну за всю историю Steam.

Тест к Hogwarts Legacy. Какой факультет из «Гарри Поттера» подошёл бы вам Тест к Hogwarts Legacy. Какой факультет из «Гарри Поттера» подошёл бы вам
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023