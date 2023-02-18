Для Hogwarts Legacy пока не планируют выпускать дополнения

Hogwarts Legacy в ближайшее время не получит каких-либо дополнений. Об этом рассказал геймдиректор приключения Алан Тью. Пока точно неизвестно, планируются ли DLC в будущем. Но сейчас команда ничего подобного не делает.

Мы были полностью заняты выпуском основной игры. Поэтому сейчас планов на DLC нет.

Hogwarts Legacy моментально стала хитом, который точно украсило бы несколько дополнений. При этом Avalanche Software не сидит без дела — разработчики недавно выпустили патч, который повышает производительность и исправляет ряд ошибок.

Релиз Hogwarts Legacy состоялся 10 февраля. Новая ролевая игра по вселенной «Гарри Поттера» показала отличный старт, побив несколько рекордов — за три дня она успела войти в топ-10 по онлайну за всю историю Steam.