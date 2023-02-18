Двухфакторная аутентификация через смс в «Твиттер» будет доступна только подписчикам Blue

Администрация «Твиттера» сообщила, что с 20 марта двухфакторную аутентификацию через смс смогут подключить только платные подписчики Twitter Blue.

Остальные пользователи смогут продолжить пользоваться двухфакторной аутентификацией, но только через специальное приложение Google. Многие, кто не пользуется платной подпиской Twitter Blue, уже получили уведомление о том, что нужно отключить двухфакторную аутентификацию по смс до 19 марта.

Фото: Twitter

Важно отметить, что двухфакторная аутентификация по смс считается менее безопасной, чем вход через специальное приложение Google. При этом пользователи остались недовольными решением руководства соцсети, которое буквально вынуждает людей платить за защиту аккаунта.

Миллиардер Илон Маск недавно пообщался с изданием Bloomberg и заявил, что намерен покинуть пост главы «Твиттера» в конце этого года. Всё это время предприниматель будет налаживать различные процессы и заниматься финансовой безопасностью компании.

Как отметил Маск, он хочет найти себе достойную замену и поставить на пост человека, который хорошо справится с поставленными задачами.