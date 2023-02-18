Видео: демонстрация боевой системы в Star Wars Jedi: Survivor

Журналисты портала IGN поделились новым геймплейным роликом Star Wars Jedi: Survivor. Видео посвящено различным стойкам, которые меняют стиль ведения боя.

В ролике герой, используя разные вариации светового меча, умело кромсает и парирует противников, перехватывая и блокируя их атаки и используя пространство для быстрого перемещения и ухода с линии. В видео Кэл превращает орудие в парные мечи, а также создаёт из них подобие шеста, и показывает, как надо обращаться с двуручным орудием, когда нападают сразу три недруга.

Демонстрация боевой системы в Star Wars Jedi: Survivor

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на ролик принадлежат Electronic Arts.

Всего показали четыре боевые стойки. В игре есть и пятая, но её авторы пока не демонстрируют. Показанная в ролике арена не будет доступна в самой игре.

Star Wars Jedi: Survivor — сиквел Fallen Order. Действие игры разворачивается через пять лет после событий первой части. В игре можно будет стрелять из бластера и использовать животных для езды.

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Проект выйдет 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series.