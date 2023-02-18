«Наруто», Dragon Ball и другие — какими аниме вдохновлён фильм «Крид 3»

По трейлерам «Крида 3» видно, что бои и тренировки в ленте будут более чем эпичными, напряжёнными и драматичными. Исполнитель главной роли и режиссёр боксёрской драмы Майкл Б. Джордан признался, что при постановке экшена он вдохновлялся любимыми аниме — «Наруто», «Мегалобоксом», Dragon Ball Z, «Моей геройской академией» и другими.
Вы видели так много драк во франшизе «Рокки и Крид», и я действительно хотел привнести в них свою изюминку. Понимаете? Многие знакомы с аниме «Наруто», «Мегалобокс», Dragon Ball Z, «Моя геройская академия» и другими. Я смотрел их в детстве и юности, в них есть присущий им боевой дух и креатив в схватках.
Постановщик и актёр также напомнил, что в аниме, как и в хорошем кино — через драки раскрывается драматургия и сложные отношения героев. Это он хотел подчеркнуть и в «Криде 3». Ещё он заявил, что в финальном бою его фильма есть удар из аниме Dragon Ball Z.
«Крид 3» выйдет 3 марта 2023 года. Скорее всего, до России лента не доберётся. Киносериал «Крид» — это продолжение фильмов о Рокки, который был учителем Крида. В третьей части «Крида» главному герою предстоит сразиться с другом детства Дэмиеном «Дэмом» Андерсоном (Джонатан Мейджорс), который, выйдя из тюрьмы, хочет вернуться на ринг.
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