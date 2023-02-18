Ватсон из Entity рискует пропустить мэйджор — оказалось, что для пересадки требуется виза

Киберспортсмен европейского клуба Entity Gaming Алимжан Watson Исламбеков испытывает проблемы с вылетом на The Lima Major 2023 по Dota 2 в Перу — об этом сообщил сам игрок в своих соцсетях.

Изначально казахский керри планировал потратить на перелёт в Лиму около 38 часов: он вылетал из Москвы, где получал перуанскую визу, в Астану, затем собирался делать пересадки во Франкфурте и Мадриде.

Однако 20-летний игрок и менеджер, который выбирал маршрут для Ватсона, оказались не в курсе, что для пересадки внутри еврозоны нужна ещё и шенгенская виза. Сейчас Исламбеков остаётся в аэропорту Астаны и пытается найти другие билеты в Перу.

Пошёл 30-й час, как я не спал, стою на стойке регистрации в Астане уже второй час. Я надеюсь, что всё гуд — просто билет поменяют, или я сам возьму. Через Стамбул, Мадрид и оттуда в Лиму — если одна остановка в Европе, виза не нужна.

Первые матчи группового этапа The Lima Major пройдут уже 22 февраля. Entity попала в группу B — вместе с Team Liquid, BetBoom и HellRaisers.