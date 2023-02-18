Топ-50 русскоязычных стримеров Twitch вместе зарабатывают более 1 млрд рублей в год

Ассоциация блогеров и агентств совместно с Mash провели исследование 50 самых популярных стримеров на площадке Twitch, ведущих эфиры на русском языке.

Выяснилось, что в сумме они зарабатывают более 1 млрд рублей в год или 85,9 млн каждый месяц. Средний доход стримера из этого топа превышает 1,7 млн рублей в месяц.

Фото: Mash

Примечательно, что более половины этой суммы топ-стримерам приносит реклама онлайн-казино и букмекерских контор, а видеоигры оказались лишь на третьем месте. Всего на трансляциях рекламируют 28 категорий товаров, в том числе криптобиржи и табачные компании.

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Ранее в Роскомнадзоре вновь заявили о том, что Twitch регулярно нарушает российское законодательство и может быть заблокирован в ближайшее время.