Для «Джона Уика 4» Киану Ривз овладел нунчаками и освоил экстремальное вождение

IGN обнародовал ролик, посвящённый съёмкам боевика «Джон Уик 4». В видео исполнитель главной роли Киану Ривз и координатор трюков Скотт Роджерс рассказали о постановке сложнейших экшен-сцен, о подготовке к съёмкам и ответили на вопросы фанатов.
Ривз признал, что ему было непросто освоить нунчаки, которыми в четвёртой части он будет орудовать впервые в истории всей франшизы. Он также отметил, что в боевике будут и яркие погони на мощных «масклкарах», которые фигурировали в первых двух частях киноцикла.
Ролик, посвящённый экшену в фильме «Джон Уик 4»
Видео доступно на YouTube-канале IGN Movie Trailers. Права на ролик принадлежат Lionsgate.
«Джон Уик 4» продолжит историю наёмного киллера по кличке Баба-яга. По сюжету фильма Джон пытается отойти от дел и жить мирной жизнью, однако в какой-то момент с ним связывается его давний знакомый из криминального синдиката и вновь втягивает его в неприятности.
Премьера «Джона Уика 4» состоится 24 марта 2023 года в кинотеатрах по всему миру. Ленту покажут и в России.
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