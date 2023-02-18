Зрители оценили «Человека-муравья 3» на уровне провальных «Вечных»
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17 февраля состоялась премьера картины «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Это третий сольный фильм о супергерое Скотте Лэнге. С него стартовала пятая фаза киновселенной Marvel. Ленту уже оценили на авторитетном портале Cinemascore. Зрители поставили ей оценку B — это очень низкий балл.
Даже противоречивые «Отряд самоубийц» Дэвида Эйра и «Веном 2» Энди Серкиса не удостаивались таких низких оценок. Ранее рейтинг B получил фильм «Вечные» Хлои Чжао. При этом прошлогодние и недооценённые аудиторией «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и «Тор: Любовь и гром» аудитория оценила выше «Квантомании» — на В+.
Cinemascore составляет рейтинги только на основе зрителей, посмотревших фильм в день премьеры.
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