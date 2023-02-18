В России вышел «После Янга» — это умная фантастика с Колином Фарреллом

В российский прокат вышел фильм «После Янга». Это умная научная фантастика от известной кинокомпании A24, главную роль в которой играет знаменитый актёр Колин Фаррелл («Залечь на дно в Брюгге»).

Мировая премьера картины состоялась ещё в 2021 году на фестивале «Сандэнс». События «После Янга» разворачиваются в недалёком будущем — отец с дочерью пытаются спасти своего домашнего робота Янга, ставшего частью семьи. В какой-то момент он перестаёт работать, но любящая семья вознамерилась вернуть его к жизни.

Помимо Колина Фаррелла, в ленте сыграли Джоди Тёрнер-Смит («Настоящая кровь»), Орла Кэссиди («Всё ещё Элис») и Хейли Лу Ричардсон («В метре друг от друга»). Поставил картину Когонада — южнокорейский режиссёр, известный по «Колумбусу».