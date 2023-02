В России открыли предзаказы на новую «Зельду» и Diablo 4 — каждая стоит 8 тыс. рублей

Компания «Бука» открыла предзаказы на физические издания двух больших игр, которые выйдут в этом году — The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom и Diablo 4. За каждую ритейлер просит 7999 рублей.

«Бука» собирает предзаказы на физические издания Diablo 4 для консолей PS4 и PS5. А The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, напомним — выйдет только на Nintendo Switch.

Предзаказы на The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom и Diablo 4

Фото: «Бука»

Diablo 4 поступит в продажу 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. А релиз The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom на Switch намечен на 12 мая.

Кстати, стандартное дисковое издание недавно вышедшей Hogwarts Legacy на PS5 и Xbox Series в «Буке» можно купить за 5999 рублей.