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Вышел новый трейлер экшена по мотивам «Звёздного десанта»

Вышел новый трейлер экшена по мотивам «Звёздного десанта»
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Offworld Industries представила новый геймплейный трейлер кооперативного шутера Starship Troopers: Extermination. В основу игры легла известная и ловко высмеивающая военную пропаганду лента «Звёздный десант». Её в 1997 году поставил известный режиссёр Пол Верховен («Робокоп»).

Новый трейлер кооперативного шутера Starship Troopers: Extermination

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на ролик принадлежат Offworld Industries.

В Starship Troopers: Extermination можно играть в команде до 12 человек, которые разбиваются в четыре отряда по четыре бойца в каждом. Главная цель — уничтожать полчища агрессивных инопланетных жуков, защищая собственные укрепления, базы и другие важные постройки. Игра предложит три класса — штурмовик, защитник и поддержка. Все имеют уникальные навыки.

Starship Troopers: Extermination в этом году доберётся до Steam только в формате раннего доступа. Когда состоится полноценный релиз, пока неизвестно.

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