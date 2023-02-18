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В Diablo 4 дадут сыграть уже в марте

В Diablo 4 дадут сыграть уже в марте
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Blizzard объявила сроки проведения открытого тестирования Diablo 4 — долгожданное продолжение дадут попробовать абсолютно всем, но оформившие предзаказ получат доступ раньше.

График проведения беты

  • 17–19 марта — для предзаказавших;
  • 24–26 марта — для всех желающих.

Во время теста дадут пройти пролог и весь первый акт — как основной сюжет, так и дополнительные задания. А теперь их будет предостаточно, поскольку структура Diablo 4 значительно отличается от предшественников. Как раз во время тестов будет возможность увидеть все нововведения — их ожидается предостаточно.

Фото: Blizzard

Полная версия Diablo 4 выходит 2 июня на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. Базовое издание в России ретейлеры планируют продавать за 7999 рублей. Официально игра в России не выйдет.

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