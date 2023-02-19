ПК-версию Atomic Heart слили в сеть за 2 дня до выхода

Один из пользователей Reddit выложил версию Atomic Heart для ПК. Это сборка боевика для разработчиков — у неё есть меню для дебага. Автор утечки сообщил, что получил эту сборку в середине этого месяца. Поэтому, возможно — это близкая к финальной версия экшена.
Многие пользователи форума считают, что в слитом файле есть вирус. При этом некоторые скачали его и заявили, что он действительно содержит игровые файлы Atomic Heart.
Atomic Heart выйдет через два дня — 21 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Обзоры игры появятся 20 февраля в 16:00 мск. Наш материал о проекте тоже выйдет в это время.
Авторы Atomic Heart из студии Mundfish недавно продемонстрировали озвучку игры на девяти языках мира, включая русский. Другие доступные языки: английский, испанский, китайский, немецкий, французский, итальянский, бразильский португальский и польский.
В качестве примера команда показала фрагмент с нашумевшими близняшками-роботами, которые передают главному герою Сергею Нечаеву ключ.
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