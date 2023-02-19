Видео: весна, лето, осень, зима. Демонстрация времён года в Hogwarts Legacy

Авторы YouTube-канала ElAnalistaDeBits поделились красивым медитативным видео — оно посвящено смене климатических сезонов в Hogwarts Legacy. В ролике сравнили вид всех основных локаций во время весны, лета, осени и зимы.

Локации с наступлением нового сезона меняются не только внешне — внутри каждой из них тоже происходят перемены. Например, в начале зимы почти нет рождественских украшений, а в конце они везде. Сами сезоны меняются по ходу продвижения по основному сюжету.

Демонстрация локаций в Hogwarts Legacy весной, летом, осенью и зимой

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на ролик принадлежат Warner Bros. Interactive Entertainment.

Hogwarts Legacy моментально стала хитом, который точно украсили бы несколько дополнений. При этом Avalanche Software не сидит без дела — разработчики недавно выпустили патч, который повышает производительность и исправляет ряд ошибок.

Релиз Hogwarts Legacy состоялся 10 февраля. Новая ролевая игра по вселенной «Гарри Поттера» показала отличный старт, побив несколько рекордов — за три дня она успела войти в топ-10 по онлайну за всю историю Steam.