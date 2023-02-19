Сайт команды NAVI заблокировали в России

Роскомнадзор закрыл доступ к сайту популярной киберспортивной команды NAVI (Natus Vincere). Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Точную причину ограничения федеральная служба не озвучила. Причина блокировки не прописана и на портале Роскомсвободы.

NAVI образовалась в 2009 году. У команды есть составы по CS:GO, Dota 2, PUBG (и PUBG Mobile), Apex Legends, Rainbow Six Siege и по другим дисциплинам. За неё играют киберспортсмены из России, Турции, Грузии, Японии, Великобритании и других стран.

Российский киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов недавно перешёл в команду 1win по CS:GO после продолжительной паузы после ухода из Natus Vincere.

Из-за серии скандалов со своей бывшей женой Бумыч взял паузу в карьере летом 2022 года. После этого он выступал лишь на шоу-турнирах за команду стримера Бустера.