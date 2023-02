Нейросеть представила сериал The Last of Us в стиле 80-х

Пользователь под ником Dan Taveras Music с помощью Midjourney представил сериал The Last of Us в виде ситкома 80-х. Нейросеть создала открывающую заставку, в которой Джоэл, Элли и другие герои выглядят счастливыми, а заражённые превратились в обычных зомби.

Открывающая заставка сериала The Last of Us в стиле 80-х

Видео доступно на Vimeo-канале Just User. Права на ролик принадлежат Midjourney.

Оператор Эбен Болтер приложил руку к четырём эпизодам сериала The Last of Us. Недавно в общении с журналистами издания The Credits он раскрыл небольшую тайну — съёмочной команде проекта было запрещено произносить слово «зомби». Им также не рекомендовалось называть этим термином заражённых.

Авторы не хотели, чтобы сериал ассоциировался с типичным проектом про зомби. С самого начала они позиционировали его как постапокалиптическую драму про людей.

Новость по теме На съёмках The Last of Us полностью отказались от слова «зомби»

Премьера шестой серии состоится 20 февраля на HBO Max. В ней Джоэл встретит своего младшего брата Томми.

Финал первого сезона выйдет 13 марта. Авторы тем временем уже продлили шоу на второй сезон, который будет посвящён событиям The Last of Us Part 2.