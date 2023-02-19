Веном прибудет в Marvel's Midnight Suns 23 февраля

Firaxis Games презентовала большой геймплейный трейлер Marvel's Midnight Suns. Видео посвящено Веному — знаменитый антигерой станет доступен в игре 23 февраля. Его получат обладатели сезонного абонемента. Также персонажа можно приобрести отдельно.
Трейлер демонстрирует различные умения и навыки Венома.
Трейлер Венома в Marvel's Midnight Suns
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на ролик принадлежат Take-Two Interactive.
Предыдущее DLC со взбалмошным и болтливым Дэдпулом вышло 26 января. В этом году в тактическую Marvel's Midnight Suns добавят также Морбиуса и Шторм.
Недавно выяснилось, что продажи игры оказались провальными. По словам главы издательства Take-Two Штрауса Зельника, он и его коллеги довольны оценками прессы и отзывами игроков, однако стартовые продажи разочаровали. Зельник не назвал точных цифр, однако сослался на возможную причину: неудачное релизное окно. Игра вышла в один день с The Callisto Protocol и Need for Speed Unbound.
Marvel’s Midnight Suns вышла 2 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series. В этом году году тактика доберётся до PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
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