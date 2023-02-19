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Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» получила хвалебный трейлер

Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» получила хвалебный трейлер
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Создатели Hogwarts Legacy выпустили новый трейлер игры. Он посвящён хвалебным отзывам журналистов и блогеров. В ролике показали несколько оценок и цитат от IGN, Game Rant, VGC, God is a Geek и других уважаемых изданий. Они очень высоко оценили новое большое приключение в мире «Гарри Поттера».

Hogwarts Legacy — это большая RPG по «Гарри Поттеру», в которую я хочу играть всегда.

Рецензенты отмечают обширный и очень красивый открытый мир, увлекательный геймплей и уникальную атмосферу знаменитого магического мира.

Хвалебный трейлер Hogwarts Legacy

Видео доступно на YouTube-канале Hogwarts Legacy. Права на ролик принадлежат Warner Bros. Interactive Entertainment.

Hogwarts Legacy моментально стала хитом. При этом Avalanche Software не сидит без дела — разработчики недавно выпустили патч, который повышает производительность и исправляет ряд ошибок.

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Релиз Hogwarts Legacy состоялся 10 февраля. Новая ролевая игра по вселенной «Гарри Поттера» показала отличный старт, побив несколько рекордов — за три дня она успела войти в топ-10 по онлайну за всю историю Steam.

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