Глава киновселенной DC объявит о кастинге в ближайшие шесть месяцев

Новый глава киновселенной DC Джеймс Ганн поделится новостями о большом кастинге в ближайшие шесть месяцев. Об этом стало известно благодаря одному из фанатов, который который поинтересовался у Ганна кастингом.

Учитывая, что «Супермен: Наследие» — первая лента обновлённой киновселенной DC, то, скорее всего, Ганн прежде всего начнёт прослушивать актёров на роль Кларка Кента.

Джеймс Ганн недавно заявил, что в ленте «Супермен: Наследие» он хочет рассказать сложную и многоуровневую историю становления Кларка Кента.

Ганн подчеркнул, что новая киновселенная DC — вне рамок типичных битв добра и зла. Джеймс в грядущей новой картине о Супермене собирается показать новую концепцию. Он обещает поразить историей, в которой герой уравновешивает свою невероятную силу и нравственность.