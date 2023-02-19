Николас Кейдж и подростки — на первом кадре постапокалиптического фильма «Аркадия»

Издание The Hollywood Reporter поделилось первым кадром нового фильма с Николасом Кейджем. Картина называется «Аркадия» — это постапокалиптический триллер.
Вместе с Кейджем в ленте играет Джейден Мартел, наиболее известный по работе в хорроре «Оно» и детективе «Достать ножи». В кадре также можно увидеть Максвелла Дженкинса — он известен по главной роли в сериале «Затерянные в космосе» от Netflix.
Первый кадр фильма «Аркадия»
Фото: Highland Film Group
Сюжет «Аркадии» будет крутиться вокруг героя по имени Пол и его юных сыновей, которых зовут Джозеф и Томас. Они чудом выжили, но им предстоит бросить вызов судьбе и справиться с нависшей угрозой их жизни в этом жестоком и почти мёртвом мире.
Фильм поставил Бен Брюэр, он уже работал с Кейджем над криминальным триллером «Доверие». Бен также известен как ведущий VFX-художник нашумевшей ленты «Всё везде и сразу».
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