На съёмках The Last of Us Белле Рамзи поставили синяк под глазом

Пятый эпизод сериала The Last of Us вышел ярким и напряжённым в том числе благодаря реалистичным экшен-сценам. Выяснилось, что актриса Белла Рамзи, которая играет Элли, на съёмках этой серии получила массу синяков, в том числе и под глазом.

В какой-то момент играющий щелкуна актёр крутился вокруг умирающего персонажа, во время дубля он ударил меня прямо в глаз… Я почти остановила съёмку, но удар всё равно достиг «цели».

Актриса отметила, что, несмотря на эти травмы, на съёмках пятого эпизода она отлично провела время. Она добавила, что была истощена из-за напряжённого графика и из-за того, что большинство сцен снимали ночью. То время она всё равно вспоминает с теплотой.

Премьера шестой серии состоится 20 февраля на HBO Max. В ней Джоэл встретит своего младшего брата Томми.

Финал первого сезона выйдет 13 марта. Авторы тем временем уже продлили шоу на второй сезон, который будет посвящён событиям The Last of Us Part 2.