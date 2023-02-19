«Аватар: Путь воды» обошёл «Титаник» и стал третьим самым кассовым фильмом в истории
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По итогам очередного уикенда «Аватар: Путь воды» дошёл до отметки в $ 2,2433 млрд и всё-таки превзошёл результаты «Титаника». Теперь новинка Джеймса Кэмерона уверенно занимает третью строчку в списке самых кассовых фильмов всех времён, уступая лишь «Мстителям: Финал» и «Аватару».
Судя по всему, «Аватар 2» так и останется на третьем месте в глобальном топе, ведь до ближайших конкурентов ленте нужно собрать больше $ 500 млн. С учётом падающих сборов такая цифра кажется недосягаемой.
Топ-10 самых кассовых фильмов в истории
- «Аватар» ($ 2,923 млрд).
- «Мстители: Финал» ($ 2,799 млрд).
- «Аватар: Путь воды» ($ 2,2433 млрд).
- «Титаник» ($ 2,2428 млрд)
- «Звёздные войны: Пробуждение силы» ($ 2,071 млрд).
- «Мстители: Война бесконечности» ($ 2,052 млрд).
- «Человек-паук: Нет пути домой» ($ 1,92 млрд).
- «Мир юрского периода» ($ 1,671 млрд).
- «Король Лев» ($ 1,663 млрд).
- «Мстители» ($ 1,520 млрд).
Новость по темеБлагодаря «Аватару 2» Джеймс Кэмерон заработал $ 95 млн
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