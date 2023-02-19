«Аватар: Путь воды» обошёл «Титаник» и стал третьим самым кассовым фильмом в истории

По итогам очередного уикенда «Аватар: Путь воды» дошёл до отметки в $ 2,2433 млрд и всё-таки превзошёл результаты «Титаника». Теперь новинка Джеймса Кэмерона уверенно занимает третью строчку в списке самых кассовых фильмов всех времён, уступая лишь «Мстителям: Финал» и «Аватару».

Судя по всему, «Аватар 2» так и останется на третьем месте в глобальном топе, ведь до ближайших конкурентов ленте нужно собрать больше $ 500 млн. С учётом падающих сборов такая цифра кажется недосягаемой.

Топ-10 самых кассовых фильмов в истории