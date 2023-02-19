Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Аватар: Путь воды» обошёл «Титаник» и стал третьим самым кассовым фильмом в истории

«Аватар: Путь воды» обошёл «Титаник» и стал третьим самым кассовым фильмом в истории
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам очередного уикенда «Аватар: Путь воды» дошёл до отметки в $ 2,2433 млрд и всё-таки превзошёл результаты «Титаника». Теперь новинка Джеймса Кэмерона уверенно занимает третью строчку в списке самых кассовых фильмов всех времён, уступая лишь «Мстителям: Финал» и «Аватару».

Судя по всему, «Аватар 2» так и останется на третьем месте в глобальном топе, ведь до ближайших конкурентов ленте нужно собрать больше $ 500 млн. С учётом падающих сборов такая цифра кажется недосягаемой.

Топ-10 самых кассовых фильмов в истории

  1. «Аватар» ($ 2,923 млрд).
  2. «Мстители: Финал» ($ 2,799 млрд).
  3. «Аватар: Путь воды» ($ 2,2433 млрд).
  4. «Титаник» ($ 2,2428 млрд)
  5. «Звёздные войны: Пробуждение силы» ($ 2,071 млрд).
  6. «Мстители: Война бесконечности» ($ 2,052 млрд).
  7. «Человек-паук: Нет пути домой» ($ 1,92 млрд).
  8. «Мир юрского периода» ($ 1,671 млрд).
  9. «Король Лев» ($ 1,663 млрд).
  10. «Мстители» ($ 1,520 млрд).
Новость по теме
Благодаря «Аватару 2» Джеймс Кэмерон заработал $ 95 млн
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023