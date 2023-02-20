Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел шестой эпизод сериала The Last of Us

Вышел шестой эпизод сериала The Last of Us
Комментарии

На сервисе HBO Max состоялась премьера шестой серии сериала The Last of Us. Посмотреть эпизод, как и предыдущие, можно с субтитрами на русском языке, однако HBO Max в России не работает.

В шестом эпизоде Джоэл и Элли встретились с Томми, который вместе с женой Марией проживает с обществом выживших в Джексоне — небольшом городке, в котором есть все условия для проживания. В этом эпизоде будет эмоциональная сцена с главными героями, в которой упомянут Сару — погибшую дочь Джоэла.

Также HBO Max опубликовала ролик о создании эпизода. В нём можно увидеть различные кадры из самой серии и комментарии создателей шоу.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.

Седьмой эпизод The Last of Us выйдет 27 января.

Всё спойлеры и сцены после титров «Человека-муравья 3». Это первый фильм пятой фазы Marvel Всё спойлеры и сцены после титров «Человека-муравья 3». Это первый фильм пятой фазы Marvel
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023