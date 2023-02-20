Вышел шестой эпизод сериала The Last of Us
Поделиться
На сервисе HBO Max состоялась премьера шестой серии сериала The Last of Us. Посмотреть эпизод, как и предыдущие, можно с субтитрами на русском языке, однако HBO Max в России не работает.
В шестом эпизоде Джоэл и Элли встретились с Томми, который вместе с женой Марией проживает с обществом выживших в Джексоне — небольшом городке, в котором есть все условия для проживания. В этом эпизоде будет эмоциональная сцена с главными героями, в которой упомянут Сару — погибшую дочь Джоэла.
Также HBO Max опубликовала ролик о создании эпизода. В нём можно увидеть различные кадры из самой серии и комментарии создателей шоу.
Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.
Седьмой эпизод The Last of Us выйдет 27 января.
Комментарии
- 20 февраля 2023
-
08:25
- 19 февраля 2023
-
20:32
-
20:30
-
19:34
-
18:46
-
18:16
-
17:40
-
16:52
-
16:16
-
15:39
-
15:10
-
14:36
-
14:01
-
13:24
-
13:00
-
12:29
- 18 февраля 2023
-
22:34
-
18:36
-
17:46
-
17:08
-
16:39
-
16:12
-
15:44
-
15:23
-
14:43
-
14:41
-
14:24
-
14:06
-
13:33
-
13:01
-
12:28
- 17 февраля 2023
-
22:40
-
22:26
-
21:44
-
21:14
Партнерский контент