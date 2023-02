Вышел шестой эпизод сериала The Last of Us

На сервисе HBO Max состоялась премьера шестой серии сериала The Last of Us. Посмотреть эпизод, как и предыдущие, можно с субтитрами на русском языке, однако HBO Max в России не работает.

В шестом эпизоде Джоэл и Элли встретились с Томми, который вместе с женой Марией проживает с обществом выживших в Джексоне — небольшом городке, в котором есть все условия для проживания. В этом эпизоде будет эмоциональная сцена с главными героями, в которой упомянут Сару — погибшую дочь Джоэла.

Также HBO Max опубликовала ролик о создании эпизода. В нём можно увидеть различные кадры из самой серии и комментарии создателей шоу.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.

Седьмой эпизод The Last of Us выйдет 27 января.