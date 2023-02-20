Слух: босс Marvel Studios Кевин Файги метит на важную должность в Disney

Журналист Джефф Снейдер, известный своими инсайдами о киноиндустрии, сообщил занятную информацию про нынешнего главу Marvel Studios Кевина Файги. По данным журналиста, он хочет занять важную должность в Disney.

Файги якобы намерен стать председателем Walt Disney Studios и контролировать все подразделения компании. Сейчас эту должность занимает Алан Бергман. Кевин Файги давно присматривается к должности председателя и хочет быть «номером два в Disney».

В данный момент должность генерального директора Disney занимает Боб Айгер, однако его может сменить Алан Бергман, а на пост Бергмана как раз придёт Файги. Важно отметить, что это лишь слухи, которые пока не подтверждались.

Если Файги действительно станет председателем Walt Disney Studios, то он покинет должность главы Marvel Studios. На это место встанет другой человек, который и будет руководить проектами в киновселенной Marvel.

Видео доступно на YouTube-канале John Rocha. Права на видео принадлежат John Rocha.