HBO показала трейлер седьмого эпизода сериала The Last of Us
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Сегодня вышел шестой эпизод сериала The Last of Us, а в честь этого HBO опубликовала трейлер седьмой серии. Она выйдет ровно через неделю — 27 февраля.
Судя по всему, весь седьмой эпизод посвятят прошлому Элли. В серии расскажут, как жила девочка до встречи с Джоэлом. Также уделят время знакомству Элли с близкой подругой Райли. Об этой части жизни Элли рассказывалось в дополнении Left Behind для игры The Last of Us.
Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.
Всего для просмотра доступно шесть эпизодов. Их можно посмотреть на сервисе HBO Max с субтитрами на русском языке, но в России он не работает.
Шоу The Last of Us точно получит второй сезон, но даты его выхода пока что нет.
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