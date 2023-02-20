Утекло более 200 страниц артбука The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
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В сеть утекли страницы из артбука The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom на японском языке. Всего в нём около 200 страниц, а сам артбук входит в состав коллекционного издания проекта. Оригинальную публикацию удалили, но СМИ быстро расхватали страницы и выложили их сами.
На страницах можно увидеть Линка, различные виды одежды, врагов, локации и многое другое. Каких-то сюжетных спойлеров в артбуке обнаружено не было. Посмотреть некоторые из слитых страниц можно ниже.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В проекте, как и в первой части, будет большой открытый мир, множество заданий и механик для использования.
Игра выйдет 12 мая только на Nintendo Switch.
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