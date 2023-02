Утекло более 200 страниц артбука The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

В сеть утекли страницы из артбука The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom на японском языке. Всего в нём около 200 страниц, а сам артбук входит в состав коллекционного издания проекта. Оригинальную публикацию удалили, но СМИ быстро расхватали страницы и выложили их сами.

На страницах можно увидеть Линка, различные виды одежды, врагов, локации и многое другое. Каких-то сюжетных спойлеров в артбуке обнаружено не было. Посмотреть некоторые из слитых страниц можно ниже.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В проекте, как и в первой части, будет большой открытый мир, множество заданий и механик для использования.

Игра выйдет 12 мая только на Nintendo Switch.