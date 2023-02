Resident Evil 2, Left 4 Dead 2, Dead Space — лучшие зомби-игры в истории по версии IGN

Издание IGN составило свой топ из 25 лучших зомби-игр всех времён. Лидером оказалась Resident Evil 2. Причём именно ремейк игры, а не её оригинал. На втором месте расположилась культовая Left 4 Dead 2.

Также в топе нашлось место для The Last of Us Part 2, оригинальной Resident Evil 4, Day Z, Days Gone и многих других проектов. Есть в топе и стильная Project Zomboid — она на 20-м месте.

25 лучших зомби-игр по версии IGN

Ремейк Resident Evil 2. Left 4 Dead 2. The Last of Us Part 2. The Walking Dead: Season 1. Dead Space. The Last of Us Part I. Resident Evil 4. Red Dead Redemption: Undead Nightmare. Resident Evil HD Remaster. The Walking Dead: Saints & Sinners. Dying Light. Plants vs Zombies. Call of Duty: World at War. Planescape: Torment. Resident Evil Village. Dead Rising 2. They Are Billions. Day Z. Zombie Army 4. Project Zomboid. Days Gone. ZombiU. State of Decay. The House of the Dead. Zombies Ate My Neighbors.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Capcom, Valve, Telltale Games, Sony, Warner Bros.