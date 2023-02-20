Ажиотаж Atomic Heart резко вырос к скорому выходу

По информации газеты «Известия», интерес к Atomic Heart вырос в четыре раза. За последний месяц количество поисковых запросов игры на Ozon значительно скакнуло, а в «Яндексе» в январе игру искали в два раза чаще, чем в декабре.

Как отметил представитель «М.Видео-Эльдорадо», игра уже стала одной из наиболее востребованных новинок. Она опережает ремейк Dead Space по количеству предзаказов физического издания, но отстаёт от Hogwarts Legacy.

Геймеры активно ищут новинку на маркетплейсе и добавляют в избранное в личном кабинете, чтобы не пропустить релиз.

Atomic Heart — шутер, разворачивающийся в альтернативной версии СССР. Игрокам предстоит в роли Сергея Нечаева отбиваться от роботов и спасать страну.

Atomic Heart выйдет 21 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.