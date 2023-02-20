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Слух: съёмки «Дэдпула 3» начнутся в мае

Слух: съёмки «Дэдпула 3» начнутся в мае
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По информации издания Midgard Times, съёмочный процесс «Дэдпула 3» стартует 22 мая. Первая часть производства пройдёт в Лондоне, а оставшуюся часть будут снимать в Канаде.

При этом не раскрывается, сколько примерно займут съёмки. Информация об этом наверняка появится позже, как и другие данные.

О чём будет «Дэдпул 3», неизвестно. В ленте точно появится сам Дэдпул, а ещё мы увидим Росомаху, которого сыграет Хью Джекман. Вероятно, между героями произойдёт стычка, а может, даже и не одна. Однако основной сюжет держится в секрете.

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Снимать третий «Дэдпул» будет Шон Леви. Фильм выйдет 8 ноября 2024 года и войдёт в киновселенную Marvel. Глава киновселенной Кевин Файги пообещал, что взрослый рейтинг у картины сохранится.

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