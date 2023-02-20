«Человек-муравей 3» показал один из худших стартов у Marvel за последние годы

Судя по всему, фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания» после разгромных отзывов не привлёк много аудитории в кинотеатры — по итогам первых выходных мировые сборы картины составили $ 225,3 млн, а в домашнем прокате удалось собрать $ 104 млн.

Таким образом, картина стартовала хуже всех последних фильмов четвёртой фазы киновселенной Marvel, обогнав лишь «Вечных», собравших $ 162 млн. У сиквела «Доктора Стрэнджа» на старте было $ 449 млн, у четвёртого «Тора» — $ 303 млн, столько же — у сиквела «Чёрной пантеры».

Само собой, «Человек-муравей и Оса: Квантомания» стартовал лучше двух первых частей — это касается как домашнего проката, так и международного.

Официально в России картина не вышла из-за того, что Disney приостановила деятельность в стране.