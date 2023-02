Новая команда Бумыча вышла на RMR-турнир к Paris Major 2023 по CS:GO

Определился состав участников двух европейских RMR-турниров по CS:GO — на них определятся команды, которые сыграют на чемпионате мира BLAST.tv Paris Major 2023 в мае этого года.

Первый этап квалификации преодолели все три российские команды: Aurora Gaming, forZe и новый состав 1win, за который выступает Кирилл Boombl4 Михайлов. Они, а также другие победители закрытых отборочных присоединятся к призёрам прошлого мэйджора.

Участники RMR-турнира А: MOUZ, Fnatic, FaZe Clan, Team GamerLegion, OG, Apeks (все — Европа), Outsiders/Virtus.pro, 1win (обе — Россия), Into The Breach, Viperio (обе — Великобритания), Natus Vincere, B8 (обе — Украина), Bad News Eagles (Косово), Sprout (Дания), Team Falcons (Франция), SAW (Португалия).

Участники RMR-турнира B: Cloud9, Team Spirit, Aurora Gaming, forZe (все — Россия), ENCE, Vitality, G2 Esports, Ninjas in Pyjamas (все — Европа), Heroic, Astralis (обе — Дания), BIG (Германия), 9INE (Польша), Eternal Fire (Турция), Monte (Украина), iNation (Сербия), 500 (Болгария).

Европейские RMR-ивенты пройдут с 6 по 14 апреля в Копенгагене (Дания). 17 из 32 команд пройдут на главный турнир по CS:GO — BLAST.tv Paris Major 2023 во Франции.