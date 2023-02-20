В шестой серии The Last of Us могли показать героя из игры The Last of Us 2

Сегодня состоялась премьера шестого эпизода сериала The Last of Us. В нём Элли и Джоэл попали в городок Джексон. Там они встретили Томми и других персонажей. Фанаты обратили внимание на одного героя, который, похоже, сыграет важнейшую роль в будущем.
Во время серии был фрагмент, когда на Элли пристально смотрела девушка, сыгранная актрисой Паолиной ван Клиф. Фанаты уверены, что это Дина, которая появилась во второй части The Last of Us и стала близким человеком для Элли.
На то, что это Дина, указывает сходство во внешности и даже схожие элементы одежды. Как мы знаем, Дина была в Джексоне ещё до прихода Джоэла и Элли. На изображениях ниже можно увидеть Паолину ван Клиф и Дину из игры.
Фото: HBO
Фото: Sony Interactive Entertainment
Геймдиректор обеих The Last of Us и один из создателей сериала Нил Дракманн отреагировал в «Твиттере» на обсуждение Дины в шоу. Судя по всему, Дракманн мог сам намекнуть на то, что героиня действительно уже появилась.
Фото: Twitter
Посмотреть шоу можно на сервисе HBO Max с субтитрами на русском языке, но в России он не работает.
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