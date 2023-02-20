Сходство до мелочей: шестой эпизод сериала The Last of Us сравнили с оригинальной игрой
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В материале содержатся спойлеры сериала и игры The Last of Us.
20 февраля состоялся выход шестого эпизода сериала The Last of Us. Издание IGN сравнило сцены из серии и оригинальной игры: авторам вновь удалось перенести самые запоминающиеся моменты на экраны с высочайшим вниманием к деталям.
Речь идёт как о схожих операторских приёмах, так и о более общих планах в известных геймерам моментах. Тут и сцена с плотиной, и воссоединение двух братьев, и душераздирающий разговор между Элли и Джоэлом, и ужасающее ранение героя.
Фото: IGN
Фото: IGN
Фото: IGN
Фото: IGN
Фото: IGN
Фото: IGN
Фото: IGN
Следующий эпизод сериала The Last of Us выйдет 27 февраля. До завершения первого сезона ещё три эпизода, финальный выйдет 13 марта, после чего авторы приступят к работе над продолжением.
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