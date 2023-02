Сходство до мелочей: шестой эпизод сериала The Last of Us сравнили с оригинальной игрой

В материале содержатся спойлеры сериала и игры The Last of Us

20 февраля состоялся выход шестого эпизода сериала The Last of Us. Издание IGN сравнило сцены из серии и оригинальной игры: авторам вновь удалось перенести самые запоминающиеся моменты на экраны с высочайшим вниманием к деталям.

Речь идёт как о схожих операторских приёмах, так и о более общих планах в известных геймерам моментах. Тут и сцена с плотиной, и воссоединение двух братьев, и душераздирающий разговор между Элли и Джоэлом, и ужасающее ранение героя.

Фото: IGN

Следующий эпизод сериала The Last of Us выйдет 27 февраля. До завершения первого сезона ещё три эпизода, финальный выйдет 13 марта, после чего авторы приступят к работе над продолжением.