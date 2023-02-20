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Критики оценили Atomic Heart. Это отличный дебют, хоть и с недостатками

Критики оценили Atomic Heart. Это отличный дебют, хоть и с недостатками
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20 февраля спало эмбарго на публикацию рецензий по Atomic Heart. Игра от отечественных разработчиков получила в целом смешанные отзывы от критиков: пресса хвалит визуальный дизайн и сюжет, ругая при этом перегруженность механик, затянутые схватки с противниками и оптимизацию.

На момент публикации заметки средний рейтинг новинки на Opencritic составляет 71 балл из 100.

Фото: Opencritic

Одну из самых высоких оценок в 8,4/10 поставил редактор издания Xbox Era. По словам автора, Atomic Heart — впечатляющий дебют для российской студии.

Atomic Heart — отличная игра и невероятный дебют для Mundfish, пускай и с некоторыми проблемами. Умное повествование, масштабные декорации, весёлые бои и другие элементы заставляют меня рекомендовать эту игру. Чёрт возьми, она выходит в Game Pass, так что просто оформите подписку и наслаждайтесь этим необычным приключением.

Наименьшую оценку в 4/10 поставил автор портала Twinfinite. Автору не понравился геймплей и сюжет, а больше всего его раздражало техническое состояние Atomic Heart.

В Atomic Heart могли сработать многие элементы, особенно касающиеся сеттинга и повествования, но этого не произошло. Есть надежда, что Mundfish исправит основные проблемы экшена после релиза, но сейчас игра похожа не на долгожданную революцию, а на ядерную катастрофу.

Мы же в своей рецензии скорее похвалили новинку Mundfish, хотя без недостатков в дебютном проекте студии не обошлось. Ознакомиться с нашим обзором можно в следующем материале:

Atomic Heart безумно старается быть превосходной игрой, но это не новый «Сталкер». Обзор Atomic Heart безумно старается быть превосходной игрой, но это не новый «Сталкер». Обзор

Atomic Heart выходит 21 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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