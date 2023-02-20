Критики оценили Atomic Heart. Это отличный дебют, хоть и с недостатками

20 февраля спало эмбарго на публикацию рецензий по Atomic Heart. Игра от отечественных разработчиков получила в целом смешанные отзывы от критиков: пресса хвалит визуальный дизайн и сюжет, ругая при этом перегруженность механик, затянутые схватки с противниками и оптимизацию.
На момент публикации заметки средний рейтинг новинки на Opencritic составляет 71 балл из 100.
Фото: Opencritic
Одну из самых высоких оценок в 8,4/10 поставил редактор издания Xbox Era. По словам автора, Atomic Heart — впечатляющий дебют для российской студии.
Atomic Heart — отличная игра и невероятный дебют для Mundfish, пускай и с некоторыми проблемами. Умное повествование, масштабные декорации, весёлые бои и другие элементы заставляют меня рекомендовать эту игру. Чёрт возьми, она выходит в Game Pass, так что просто оформите подписку и наслаждайтесь этим необычным приключением.
Наименьшую оценку в 4/10 поставил автор портала Twinfinite. Автору не понравился геймплей и сюжет, а больше всего его раздражало техническое состояние Atomic Heart.
В Atomic Heart могли сработать многие элементы, особенно касающиеся сеттинга и повествования, но этого не произошло. Есть надежда, что Mundfish исправит основные проблемы экшена после релиза, но сейчас игра похожа не на долгожданную революцию, а на ядерную катастрофу.
Мы же в своей рецензии скорее похвалили новинку Mundfish, хотя без недостатков в дебютном проекте студии не обошлось. Ознакомиться с нашим обзором можно в следующем материале:
Atomic Heart выходит 21 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
- 20 февраля 2023
-
17:52
-
17:25
-
16:59
-
16:31
-
16:04
-
15:56
-
15:46
-
15:31
-
14:57
-
14:52
-
14:16
-
14:00
-
13:48
-
13:17
-
13:15
-
12:45
-
12:29
-
11:56
-
11:04
-
10:28
-
09:45
-
09:02
-
08:25
- 19 февраля 2023
-
20:32
-
20:30
-
19:34
-
18:46
-
18:16
-
17:40
-
16:52
-
16:16
-
15:39
-
15:10
-
14:36
-
14:01