Видео: Atomic Heart сравнили на PS4, PS4 Pro и PS5

Блогер ElAnalistaDeBits выпустил видео, в котором сравнил Atomic Heart на PS4, PS4 Pro и PS5. В целом различия вышли некритичными: все три версии работают стабильно и выглядят примерно одинаково.
Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат Mundfish
Так, на PS4 игра работает в 1080p при 30 FPS, PS4 Pro может похвастаться разрешением 4К (с частыми падениями до 1728p), а на PS5 игра почти всегда работает в 4К с 60 кадрами в секунду. Кроме того, именно на более современной PlayStation игра грузится всего 13 секунд — в 4 раза быстрее прошлого поколения, выглядит куда чётче и щеголяет улучшенной дальностью прорисовки.
Из проблем ElAnalistaDeBits выделил разве что заблокированные на 30 FPS ролики и анимации некоторых противников, что резко бросается в глаза на PS5. Также во всех версиях блогер встречал визуальные баги, однако и там ничего критичного.
Atomic Heart выходит 21 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
- 20 февраля 2023
-
17:52
-
17:25
-
16:59
-
16:31
-
16:04
-
15:56
-
15:46
-
15:31
-
14:57
-
14:52
-
14:16
-
14:00
-
13:48
-
13:17
-
13:15
-
12:45
-
12:29
-
11:56
-
11:04
-
10:28
-
09:45
-
09:02
-
08:25
- 19 февраля 2023
-
20:32
-
20:30
-
19:34
-
18:46
-
18:16
-
17:40
-
16:52
-
16:16
-
15:39
-
15:10
-
14:36
-
14:01