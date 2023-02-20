Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Видео: Atomic Heart сравнили на PS4, PS4 Pro и PS5

Видео: Atomic Heart сравнили на PS4, PS4 Pro и PS5
Аудио-версия:
Комментарии

Блогер ElAnalistaDeBits выпустил видео, в котором сравнил Atomic Heart на PS4, PS4 Pro и PS5. В целом различия вышли некритичными: все три версии работают стабильно и выглядят примерно одинаково.

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат Mundfish

Так, на PS4 игра работает в 1080p при 30 FPS, PS4 Pro может похвастаться разрешением 4К (с частыми падениями до 1728p), а на PS5 игра почти всегда работает в 4К с 60 кадрами в секунду. Кроме того, именно на более современной PlayStation игра грузится всего 13 секунд — в 4 раза быстрее прошлого поколения, выглядит куда чётче и щеголяет улучшенной дальностью прорисовки.

Из проблем ElAnalistaDeBits выделил разве что заблокированные на 30 FPS ролики и анимации некоторых противников, что резко бросается в глаза на PS5. Также во всех версиях блогер встречал визуальные баги, однако и там ничего критичного.

Atomic Heart выходит 21 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Atomic Heart безумно старается быть превосходной игрой, но это не новый «Сталкер». Обзор Atomic Heart безумно старается быть превосходной игрой, но это не новый «Сталкер». Обзор
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023