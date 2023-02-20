Видео: Atomic Heart сравнили на PS4, PS4 Pro и PS5

Блогер ElAnalistaDeBits выпустил видео, в котором сравнил Atomic Heart на PS4, PS4 Pro и PS5. В целом различия вышли некритичными: все три версии работают стабильно и выглядят примерно одинаково.

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат Mundfish

Так, на PS4 игра работает в 1080p при 30 FPS, PS4 Pro может похвастаться разрешением 4К (с частыми падениями до 1728p), а на PS5 игра почти всегда работает в 4К с 60 кадрами в секунду. Кроме того, именно на более современной PlayStation игра грузится всего 13 секунд — в 4 раза быстрее прошлого поколения, выглядит куда чётче и щеголяет улучшенной дальностью прорисовки.

Из проблем ElAnalistaDeBits выделил разве что заблокированные на 30 FPS ролики и анимации некоторых противников, что резко бросается в глаза на PS5. Также во всех версиях блогер встречал визуальные баги, однако и там ничего критичного.

Atomic Heart выходит 21 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.