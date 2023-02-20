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Прогулка по советской эстетике: появились первые 23 минуты Atomic Heart

Прогулка по советской эстетике: появились первые 23 минуты Atomic Heart
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В материале присутствуют спойлеры из самого начала Atomic Heart.

Издание IGN опубликовало первые 23 минуты Atomic Heart — экшена в альтернативном СССР от российской студии Mundfish. И пролог игры очень сильно напоминает Bioshock Infinite: главный герой неспешно изучает локации и эстетику мира, как вдруг случается сбой, и роботы начинают вести себя крайне агрессивно.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Mundfish

В Сети в ближайшее время также появятся полноценные прохождения экшена от стримеров и блогеров по всему миру. А обычные геймеры смогут прикоснуться к новинке только 21 февраля, когда проект официально выйдет на ПК, консолях PlayStation и Xbox.

Почитать наш обзор Atomic Heart можно в отдельном материале.

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