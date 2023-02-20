В ФАС обязали телеканал ТНТ снизить громкость рекламы

В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении телеканала ТНТ. Всё дело в слишком громкой рекламе: по данным экспертов, она превышала средний уровень громкости прерываемых программ более чем на 1,5 децибела, что противоречит закону. Он гласит, что в телепрограммах запрещена реклама, звук которой превышает средний уровень их громкости.

В ФАС обязали ТНТ снизить громкость рекламных объявлений в течение 30 дней со дня получения уведомления. При невыполнении требований телеканалу будет грозить штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ранее за аналогичное нарушение ФАС уже штрафовала НТВ. В 2020 году телеканал также использовал слишком громкую рекламу, за что выплатил 100 тыс. рублей.