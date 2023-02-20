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В тестовой версии Windows 11 нашли новый «Проводник» с «Галереей»

В тестовой версии Windows 11 нашли новый «Проводник» с «Галереей»
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Пользователи смогли получить доступ к тестовой версии операционной системы Windows 11 25300 (Dev), по умолчанию доступной только разработчикам.

Одной из главных фишек билда станет новая версия «Проводника», в которую будет встроена переработанная «Галерея». Можно будет удобно просматривать мини-версии фотографий в формате ленты.

Пользователям Windows 11 будут доступны разные вариации фильтров: например, выбор, из каких папок будут загружаться снимки, сортировка фото по дате и другим параметрам.

Фото: tomshardware

Фото: tomshardware

В Сети уже появился гайд, как активировать данную версию — для этого нужно будет внести изменения в реестр Windows 11. Когда официально появится обновлённая «Галерея» и будет ли она в доступна именно в этом формате, пока неизвестно.

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