Ужасающие особняки и страшные монстры — в новом трейлере Redfall

Bethesda опубликовала новый трейлер Redfall, посвящённый локациям будущего экшена. Авторы вновь напомнили, что в новинке от авторов Prey будет множество хоррор-элементов: от устрашающего визуала до ужасающих звуков.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Microsoft

К сожалению, в самом ролике практически нет новых кадров: он почти полностью состоит из фрагментов трейлера, показанного на презентации Microsoft в конце января.

Redfall выходит 2 мая на ПК и Xbox Series. Шутер также войдёт в подписку Game Pass прямо в день релиза. Ранее Arkane опубликовала системные требования игры: для запуска понадобится видеокарта не слабее GeForce GTX 1070 и постоянное подключение к интернету.