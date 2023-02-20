Ужасающие особняки и страшные монстры — в новом трейлере Redfall
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Bethesda опубликовала новый трейлер Redfall, посвящённый локациям будущего экшена. Авторы вновь напомнили, что в новинке от авторов Prey будет множество хоррор-элементов: от устрашающего визуала до ужасающих звуков.
Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Microsoft
К сожалению, в самом ролике практически нет новых кадров: он почти полностью состоит из фрагментов трейлера, показанного на презентации Microsoft в конце января.
Redfall выходит 2 мая на ПК и Xbox Series. Шутер также войдёт в подписку Game Pass прямо в день релиза. Ранее Arkane опубликовала системные требования игры: для запуска понадобится видеокарта не слабее GeForce GTX 1070 и постоянное подключение к интернету.
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