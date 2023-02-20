Новый фильм про Супермена без Генри Кавилла начали делать до его возвращения к роли

С каждым днём ситуация с возвращением, а затем и резким уходом Генри Кавилла на роль Супермена кажется всё более странной. Недавно глава киновселенной DC Джеймс Ганн заявил, что боссы WB наняли его для создания нового фильма о Кларке Кенте ещё летом, то есть до смены руководства компании и «возвращения» актёра.
«Меня наняли для нового Супермена больше шести месяцев назад»
Фото: Twitter
По словам постановщика, «Супермен: Наследие» всегда был отдельным проектом во вселенной, для которого никто не собирался звать Генри Кавилла. Таким образом, ситуация с британским актёром кажется совсем уж дикой: судя по всему, его действительно хотели вернуть лишь продюсеры DC, в то время как прямое руководство уже думало о совсем другом воплощении супергероя.
Тем временем до релиза «Супермена: Наследие» ещё два года. Лента выйдет 11 июля 2025 года, а сейчас Джеймс Ганн дописывает сценарий и готовится выбирать актёра на главную роль.
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