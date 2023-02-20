Джеймс Кэмерон поддержал затею Таноса во «Мстителях»

Танос стал одним из самых проработанных злодеев киновселенной Marvel. Вместо типичного плана по захвату всего мира он решает наполовину сократить население вселенной, тем самым уменьшив потребление ресурсов по всему миру и дав выжившим шанс на лучшую жизнь.

Режиссёр двух «Аватаров», «Титаника» и «Терминатора» Джеймс Кэмерон заявил, что понимает затею Таноса. Проблема только в том, что люди и другие живые создания точно не хотели бы добровольно раствориться на атомы.

Я могу понять Таноса и его вопросы… Мне кажется, что у него был довольно жизнеспособный ответ. Проблема в том, что никто из нас не поднимет руку, чтобы добровольно стать той половиной, которая должна уйти.

Кэмерон уже давно известен как активный сторонник борьбы за природу и её многообразие, а также за поддержку климатических реформ. Поэтому неудивительно, что план по сокращению населения видится режиссёру не таким уж и плохим исходом для вселенной.