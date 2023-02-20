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Джеймс Кэмерон поддержал затею Таноса во «Мстителях»

Джеймс Кэмерон поддержал затею Таноса во «Мстителях»
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Танос стал одним из самых проработанных злодеев киновселенной Marvel. Вместо типичного плана по захвату всего мира он решает наполовину сократить население вселенной, тем самым уменьшив потребление ресурсов по всему миру и дав выжившим шанс на лучшую жизнь.

Режиссёр двух «Аватаров», «Титаника» и «Терминатора» Джеймс Кэмерон заявил, что понимает затею Таноса. Проблема только в том, что люди и другие живые создания точно не хотели бы добровольно раствориться на атомы.

Я могу понять Таноса и его вопросы… Мне кажется, что у него был довольно жизнеспособный ответ. Проблема в том, что никто из нас не поднимет руку, чтобы добровольно стать той половиной, которая должна уйти.

Кэмерон уже давно известен как активный сторонник борьбы за природу и её многообразие, а также за поддержку климатических реформ. Поэтому неудивительно, что план по сокращению населения видится режиссёру не таким уж и плохим исходом для вселенной.

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