На релизе в Atomic Heart на ПК не будет трассировки лучей

Уже завтра состоится релиз Atomic Heart — шутера в альтернативном СССР 1955 года от российских авторов из студии Mundfish. Одной из главных особенностей экшена должна была стать поддержка трассировки лучей на ПК, однако в пресс-копии игры её не было.
Как оказалось, не будет рейтрейсинга и на релизе. Дело в том, что поддержка технологии в Atomic Heart появится уже после релиза. Когда именно — в студии не сообщили. Ранее авторы заявляли, что трассировки лучей на релизе не будет лишь на консолях, однако ситуация коснулась и ПК.
При этом создатели рекламировали Atomic Heart в том числе и через трассировку лучей. Одно из первых демо с рейтрейсингом разработчики показывали ещё в 2018 году, после чего продолжали делать упор на поддержку технологии.
Видео доступно на YouTube-канале NVIDIA. Права на видео принадлежат Mundfish
- 20 февраля 2023
-
20:17
-
20:14
-
19:49
-
19:22
-
19:20
-
18:54
-
18:27
-
18:24
-
17:52
-
17:25
-
16:59
-
16:31
-
16:04
-
15:56
-
15:46
-
15:31
-
14:57
-
14:52
-
14:16
-
14:00
-
13:48
-
13:17
-
13:15
-
12:45
-
12:29
-
11:56
-
11:04
-
10:28
-
09:45
-
09:02
-
08:25
- 19 февраля 2023
-
20:32
-
20:30
-
19:34
-
18:46