На релизе в Atomic Heart на ПК не будет трассировки лучей

Уже завтра состоится релиз Atomic Heart — шутера в альтернативном СССР 1955 года от российских авторов из студии Mundfish. Одной из главных особенностей экшена должна была стать поддержка трассировки лучей на ПК, однако в пресс-копии игры её не было.

Как оказалось, не будет рейтрейсинга и на релизе. Дело в том, что поддержка технологии в Atomic Heart появится уже после релиза. Когда именно — в студии не сообщили. Ранее авторы заявляли, что трассировки лучей на релизе не будет лишь на консолях, однако ситуация коснулась и ПК.

При этом создатели рекламировали Atomic Heart в том числе и через трассировку лучей. Одно из первых демо с рейтрейсингом разработчики показывали ещё в 2018 году, после чего продолжали делать упор на поддержку технологии.

Видео доступно на YouTube-канале NVIDIA. Права на видео принадлежат Mundfish