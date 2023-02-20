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Оззи Осборн снялся в рекламе PlayStation VR2

Оззи Осборн снялся в рекламе PlayStation VR2
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Культовый британский рок-музыкант Оззи Осборн поучаствовал в продвижении гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2, релиз которой должен состояться послезавтра.

Исполнитель опубликовал в своём Twitter рекламный ролик, в котором он пробует устройство и играет в Horizon Call Of The Mountain.

Сделали такой ролик с командой PlayStation. Было очень весело. Их новый VR2 действительно потрясающий.

Видео доступно на YouTube-канале SuperSonicStation. Права на видео принадлежат Sony PlayStation.

PS VR2 поступит в продажу 22 февраля 2023 года. Судя по первым обзорам, гарнитура резко отличается от первой версии в положительную сторону. Гаджет стал легче и удобнее, а также пропускает меньше света за счёт более плотной резины.

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