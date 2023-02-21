Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Atomic Heart вышла на ПК и консолях

Atomic Heart вышла на ПК и консолях
Комментарии

Долгожданная Atomic Heart от студии Mundfish наконец-то добралась до релиза. Игра уже доступна для покупки для ПК (через VK Play), PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Также проект вышел в Game Pass.

Действие игры разворачивается в альтернативной версии СССР. По сюжету тайтла, Советский Союз становится одной из ведущих стран мира, а игрокам выпадает роль майора Сергея Нечаева, который должен остановить взбунтовавшихся роботов и спасти страну.

Советы для Atomic Heart. Что нужно знать перед началом игры Советы для Atomic Heart. Что нужно знать перед началом игры

Критики приняли проект в основном положительно, но со многими оговорками. Одни сильно хвалили сюжет и интересных персонажей, другим не понравилась боевая система и открытый мир.

О том, как купить игру в России, мы рассказали в отдельном гайде. Также можете ознакомиться с нашим обзором.

Atomic Heart безумно старается быть превосходной игрой, но это не новый «Сталкер». Обзор Atomic Heart безумно старается быть превосходной игрой, но это не новый «Сталкер». Обзор
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023